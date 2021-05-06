Гинцбург назвал «экономическо-политическим» решение Всемирного конгресса вакцин

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Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает экономическо-политическим решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 признать препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от COVID-19.
Гинцбург назвал «экономическо-политическим» решение Всемирного конгресса вакцин
  • РИА Новости

«Я бы сказал, что это экономическо-политическое решение. Цена вопроса порядка $100 млрд. Признать «Спутник V» — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 признали препарат Moderna победителем в категории «Лучшая вакцина от COVID-19».

В апреле на странице вакцины «Спутник V» в Twitter было представлено исследование, проведённое на основе данных 13 международных органов здравоохранения, в котором указывалось, что смертность после прививки Moderna значительно выше, чем после вакцинации рядом других препаратов. В частности, по данному показателю её обогнала лишь вакцина Pfizer.

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