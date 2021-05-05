Главы МИД G7 высказались об отношениях с Россией

Министры иностранных дел стран G7 высказались об отношениях с Россией.

«Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов и решении глобальных вопросов, представляющих общий интерес, таких как изменение климата, контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение; мирное, устойчивое экономическое развитие и охрана окружающей среды в Арктике», — приводит ТАСС текст коммюнике, принятого по итогам встречи глав МИД G7.

Отмечается, что министры заявили о «заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией».

«Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнёров по сдерживанию российского поведения, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации», — говорится в сообщении.

Ранее российский МИД рекомендовал странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем.

Также сообщалось, что постпред России при ЕС Владимир Чижов дал Евросоюзу разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.