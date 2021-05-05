В Госдуме отреагировали на учения НАТО Defender Europe 2021

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.

Депутат выразил мнение, что на фоне геополитических сложностей у такого рода учений могут быть «свои подтексты».

«Эти учения происходят регулярно... Конечно, несмотря на сравнительно системный характер такого рода учений, на фоне сегодняшних антироссийских заявлений, сложных отношений России и Украины и возможного обострения ситуации в Донбассе у такого рода учений есть свои подтексты», — заявил Новиков.

При этом он отметил, что Россия готова реагировать на внешние угрозы.

«Самый лучший способ обеспечить защиту своей территориальной целостности и суверенитета — это поддерживать в необходимой боеготовности собственные вооружённые силы... Для этого нужно проведение собственных учений, что недавно и было продемонстрировано», — добавил парламентарий.

Ранее в албанском порту Дуррес стартовали учения НАТО Defender Europe 2021 в присутствии высшего руководства Албании и нескольких американских генералов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

По его словам, эти учения НАТО — самые масштабные за последние 30 лет.