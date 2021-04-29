РФПИ рассчитывает на завершение экспертизы «Спутника V» в ЕС до июля

Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает на завершение процедуры последовательной экспертизы регулятором ЕС регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до конца июня, сообщила директор направления здравоохранения РФПИ Нина Канделаки.

Об этом она сказала в ходе вебинара, организованного Русским домом в Брюсселе.

«Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении «Спутника V». Мы ожидаем, что это произойдёт в начале лета, возможно до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств», — цитирует представителя РФПИ ТАСС.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) завершило первый этап экспертизы «Спутника V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что проведение инспекции производственной практики «Спутника V» экспертами ВОЗ и ЕМА запланировано в период с 10 мая по первую неделю июня.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутника V» перед зарубежными вакцинами.