РФПИ рассчитывает на завершение экспертизы «Спутника V» в ЕС до июля
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- AFP
Об этом она сказала в ходе вебинара, организованного Русским домом в Брюсселе.
«Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении «Спутника V». Мы ожидаем, что это произойдёт в начале лета, возможно до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств», — цитирует представителя РФПИ ТАСС.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) завершило первый этап экспертизы «Спутника V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках.
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что проведение инспекции производственной практики «Спутника V» экспертами ВОЗ и ЕМА запланировано в период с 10 мая по первую неделю июня.
4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутника V» перед зарубежными вакцинами.