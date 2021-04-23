В МИД КНР прокомментировали послание Путина Федеральному собранию
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«Путин предложил ряд новых мер и наметил новые задачи, касающиеся стимулирования социально-экономического развития, повышения уровня благосостояния населения и обеспечения стабильности в России. Китайская сторона даёт этому высокую оценку», — цитирует ТАСС представителя МИД.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.
Так, в ходе выступления российский лидер поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.
Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.
К тому же Путин рассказал о мерах поддержки регионов и призвал к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни в России до 78 лет.