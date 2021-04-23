В МИД КНР прокомментировали послание Путина Федеральному собранию

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

«Путин предложил ряд новых мер и наметил новые задачи, касающиеся стимулирования социально-экономического развития, повышения уровня благосостояния населения и обеспечения стабильности в России. Китайская сторона даёт этому высокую оценку», — цитирует ТАСС представителя МИД.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.

Так, в ходе выступления российский лидер поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.

Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.

К тому же Путин рассказал о мерах поддержки регионов и призвал к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни в России до 78 лет.