ТАСС: посол США покинул резиденцию в Москве

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Посол США в Москве Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус, сообщает ТАСС.
ТАСС: посол США покинул резиденцию в Москве
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Отмечается, что он, предположительно, направился в аэропорт, откуда планируется его вылет в Вашингтон.

В машину посла загрузили три чемодана, после чего он сел в автомобиль и выехал за ворота резиденции Спасо-хаус.

20 апреля Салливан подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации. В Белом доме пояснили, что посол в скором времени вернётся в Москву.

14 апреля посол США в Москве был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций США.

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