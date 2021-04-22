ТАСС: посол США покинул резиденцию в Москве

Посол США в Москве Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус, сообщает ТАСС.

Отмечается, что он, предположительно, направился в аэропорт, откуда планируется его вылет в Вашингтон.

В машину посла загрузили три чемодана, после чего он сел в автомобиль и выехал за ворота резиденции Спасо-хаус.

20 апреля Салливан подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации. В Белом доме пояснили, что посол в скором времени вернётся в Москву.

14 апреля посол США в Москве был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций США.