Госдеп прокомментировал планы отъезда Салливана в США
- Reuters
«Посол Салливан пока в Москве, как мне известно, он планирует вернуться домой на этой неделе», — сказал он.
20 апреля Салливан подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации. В Белом доме пояснили, что посол в скором времени вернётся в Москву.
14 апреля посол США в Москве был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций США.