Госдеп прокомментировал планы отъезда Салливана в США

Посол США в России Джон Салливан всё ещё находится в Москве, он намерен уехать в Вашингтон на текущей неделе, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Посол Салливан пока в Москве, как мне известно, он планирует вернуться домой на этой неделе», — сказал он.

20 апреля Салливан подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации. В Белом доме пояснили, что посол в скором времени вернётся в Москву.

14 апреля посол США в Москве был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации после объявленных антироссийских санкций США.