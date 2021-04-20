Посол США в России подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации

Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации.

«Уверен, что это будет важно — провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, он намерен вернуться в Москву в течение нескольких недель — «до того, как может состояться саммит Байдена и Путина».

Ранее о скором отъезде Салливана сообщило интернет-издание Axios.





