Посол США в России подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации

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Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации.
Посол США в России подтвердил, что поедет в Вашингтон на консультации
  • © пресс-служба посольства США

«Уверен, что это будет важно — провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, он намерен вернуться в Москву в течение нескольких недель — «до того, как может состояться саммит Байдена и Путина».

Ранее о скором отъезде Салливана сообщило интернет-издание Axios.


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