В парламенте Чехии призвали требовать от России компенсацию за взрыв

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии призвала правительство требовать от России выплату компенсации за ущерб, причинённый взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Одновременно парламентарии отметили необходимость сократить численность сотрудников российского посольства.

Кроме того, они предложили исключить привлечение российских компаний к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры республики, которыми являются АЭС.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Министерство финансов занимается подготовкой иска о компенсации ущерба.

19 апреля он заявил, что Прага подозревает Москву в причастности к взрыву во Врбетице в 2014 году.

В МИД России назвали заявления чешских властей «маразматическим парадом». В Кремле заявили, что категорически не согласны с выводами Праги и считают их провокационными и недружественными.