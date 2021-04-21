В парламенте Чехии призвали требовать от России компенсацию за взрыв

Короткая ссылка
Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии призвала правительство требовать от России выплату компенсации за ущерб, причинённый взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Одновременно парламентарии отметили необходимость сократить численность сотрудников российского посольства.

Кроме того, они предложили исключить привлечение российских компаний к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры республики, которыми являются АЭС.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Министерство финансов занимается подготовкой иска о компенсации ущерба.

19 апреля он заявил, что Прага подозревает Москву в причастности к взрыву во Врбетице в 2014 году.

В МИД России назвали заявления чешских властей «маразматическим парадом». В Кремле заявили, что категорически не согласны с выводами Праги и считают их провокационными и недружественными. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить