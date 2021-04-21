В парламенте Чехии призвали требовать от России компенсацию за взрыв
Одновременно парламентарии отметили необходимость сократить численность сотрудников российского посольства.
Кроме того, они предложили исключить привлечение российских компаний к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры республики, которыми являются АЭС.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Министерство финансов занимается подготовкой иска о компенсации ущерба.
19 апреля он заявил, что Прага подозревает Москву в причастности к взрыву во Врбетице в 2014 году.
В МИД России назвали заявления чешских властей «маразматическим парадом». В Кремле заявили, что категорически не согласны с выводами Праги и считают их провокационными и недружественными.