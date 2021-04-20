Премьер Чехии заявил о подготовке иска по делу о взрывах во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Минфин страны занимается подготовкой иска о компенсации ущерба от взрыва склада боеприпасов во Врбетице.

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте страны.

«Погибли два гражданина Чехии, возник огромный ущерб (от взрывов. — RT). Мы, конечно, и Министерство финансов готовим иск на компенсацию этого ущерба», — цитирует его РИА Новости.

Ранее чешский премьер заявлял, что Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает выводы Чехии о якобы причастности к взрыву в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице.

В МИД России отмечали, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и о якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.