Премьер Чехии заявил о подготовке иска по делу о взрывах во Врбетице
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Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте страны.
«Погибли два гражданина Чехии, возник огромный ущерб (от взрывов. — RT). Мы, конечно, и Министерство финансов готовим иск на компенсацию этого ущерба», — цитирует его РИА Новости.
Ранее чешский премьер заявлял, что Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает выводы Чехии о якобы причастности к взрыву в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице.
В МИД России отмечали, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и о якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.