В Госдепе обвинили Россию в «дезинформации» по отношению к Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне видят в ситуации на украинско-российской границе «российскую кампанию по дезинформации».

«Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряжённость», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Прайса, целью «кампании по дезинформации» является «обвинение Украины» в действиях, которые якобы совершены Москвой. Также в Госдепе назвали Россию «агрессором».

11 апреля в Кремле отметили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также Песков заявлял, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва не является стороной конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что НАТО науськивает Украину в вопросе Донбасса, а Евросоюз наблюдает за ситуацией и не требует от Киева отчитаться о проделанной работе и вернуться к переговорам