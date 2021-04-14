Захарова заявила о науськивании НАТО Киева в ситуации с Донбассом

НАТО науськивает Украину в вопросе Донбасса, а Евросоюз наблюдает за ситуацией и не требует от Киева отчитаться о проделанной работе и вернуться к переговорам, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом... ещё больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет», — заявила она в эфире «Соловьёв LIVE».

В свою очередь, ЕС «всячески воодушевляет киевский режим» продолжать свою политику по Донбассу.

«Вы же не найдёте ни одного публичного призыва — жёсткого — Киеву отчитаться о проделанной работе, вернуться за стол переговоров, прекратить вот эту политическую даже не интригу, а международное политическое безобразие. Ничего из этого не было», — подчеркнула Захарова.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от администрации американского президента Джо Байдена не слов, а действий.

Глава МИД России Сергей Лавров предостерёг Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева.