Болтон прокомментировал запрет посещать Россию

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Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал попадание в список граждан, которым запрещён въезд в Россию.
Болтон прокомментировал запрет посещать Россию
  • Reuters

«Меня включили в список лиц, которым запрещено ездить в Россию в качестве ответной меры на санкции. Россия заслуживает самого жёсткого осуждения за попытки подорвать наш образ жизни. Я горжусь тем, что меня признали голосом американских интересов», — написал он в Twitter.

16 апреля российский МИД опубликовал список граждан США, которым запрещён въезд в Россию. Среди них оказался и Джон Болтон.

Болтон был уволен со своего поста в сентябре 2019 года.

Тогда президент США Дональд Трамп обосновал это решение несогласием с предложениями Болтона в области международных отношений, а также заявил, что экс-советник «совершил очень крупные ошибки».  

После этого американское руководство неоднократно критиковало Болтона, в том числе из-за публикации мемуаров о работе в Белом доме. В частности, Трамп называл бывшего советника злобным дураком и придурком. В свою очередь, занимавший пост госсекретаря Майк Помпео назвал Болтона предателем.

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