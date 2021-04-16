МИД опубликовал список граждан США, которым запрещён въезд в Россию
Такое решение принято в ответ на введённые 2 марта санкции США против российских официальных лиц.
Так, среди тех, кому запрещён въезд в Россию, значатся:
- Мэррик Гарланд (Merrick Brian Garland), генеральный прокурор США;
- Майкл Карвахаль (Michael D. Carvajal), директор Федерального бюро тюрем США;
- Алехандро Майоркас (Alejandro Nicholas Mayorkas), министр внутренней безопасности США;
- Сьюзан Райс (Susan Elizabeth Rice), советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
- Кристофер Рэй (Christopher Asher Wray), директор ФБР;
- Эврил Хейнс (Avril Danica Haines), директор Национальной разведки США.
Кроме того, закрыт въезд бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.
В МИД пояснили, что эти лица причастны к реализации антироссийского курса.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».