МИД опубликовал список граждан США, которым запрещён въезд в Россию

Россия запретила въезд на свою территорию экс-помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, генпрокурору США Мэррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю.

Такое решение принято в ответ на введённые 2 марта санкции США против российских официальных лиц.

Так, среди тех, кому запрещён въезд в Россию, значатся:

Мэррик Гарланд (Merrick Brian Garland), генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль (Michael D. Carvajal), директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас (Alejandro Nicholas Mayorkas), министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс (Susan Elizabeth Rice), советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй (Christopher Asher Wray), директор ФБР; Эврил Хейнс (Avril Danica Haines), директор Национальной разведки США.

Кроме того, закрыт въезд бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

В МИД пояснили, что эти лица причастны к реализации антироссийского курса.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».