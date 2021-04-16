МИД опубликовал список граждан США, которым запрещён въезд в Россию

Короткая ссылка
Россия запретила въезд на свою территорию экс-помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, генпрокурору США Мэррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю.

Такое решение принято в ответ на введённые 2 марта санкции США против российских официальных лиц.

Так, среди тех, кому запрещён въезд в Россию, значатся:

  1. Мэррик Гарланд (Merrick Brian Garland), генеральный прокурор США;
  2. Майкл Карвахаль (Michael D. Carvajal), директор Федерального бюро тюрем США;
  3. Алехандро Майоркас (Alejandro Nicholas Mayorkas), министр внутренней безопасности США;
  4. Сьюзан Райс (Susan Elizabeth Rice), советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
  5. Кристофер Рэй (Christopher Asher Wray), директор ФБР;
  6. Эврил Хейнс (Avril Danica Haines), директор Национальной разведки США.

Кроме того, закрыт въезд бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

В МИД пояснили, что эти лица причастны к реализации антироссийского курса.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить