МИД Белоруссии оценил решение США ввести новые санкции против России

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз прокомментировал решение США ввести санкции против 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

«Санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент... по сути, это намеренное вредительство. Всё прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан», — приводится его комментарий на сайте белорусского ведомства.

Глаз также отметил, что в результате санкций нарушаются деловые контакты, создаётся напряжение и усиливается глобальная нестабильность.

В целом, по его словам, санкции не приносят какого-либо иного эффекта, кроме вреда.

«Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог... Данный процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в нашем регионе», — подчеркнули в МИД Белоруссии.

Там также заявили о важности более активного сотрудничества в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.

США также приняли решение о высылке из страны десяти российских дипломатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США, заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но всё будет зависеть от решения российского лидера Владимира Путина.