МИД Белоруссии оценил решение США ввести новые санкции против России
- Reuters
«Санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент... по сути, это намеренное вредительство. Всё прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан», — приводится его комментарий на сайте белорусского ведомства.
Глаз также отметил, что в результате санкций нарушаются деловые контакты, создаётся напряжение и усиливается глобальная нестабильность.
В целом, по его словам, санкции не приносят какого-либо иного эффекта, кроме вреда.
«Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог... Данный процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в нашем регионе», — подчеркнули в МИД Белоруссии.
Там также заявили о важности более активного сотрудничества в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
США также приняли решение о высылке из страны десяти российских дипломатов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США, заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но всё будет зависеть от решения российского лидера Владимира Путина.