ЕС и НАТО выразили солидарность с новыми санкциями США против России

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Страны Евросоюза и НАТО выражают солидарность с новыми санкциями США в отношении России, говорится в заявлении объединений.
ЕС и НАТО выразили солидарность с новыми санкциями США против России
  • © Anton Vaganov
  • Reuters

«Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России», — заявили в Североатлантическом альянсе.

В свою очередь, в ЕС отметили, что солидарны с Вашингтоном «в связи с последствиями вредоносных киберопераций, в частности кибероперации SolarWinds, которая, по оценке Соединённых Штатов, была проведена Россией».

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц. Кроме того, власти США объявили, что высылают из страны десять российских дипломатов.

В Белом доме заявили, что официально возложили ответственность на Службу внешней разведки России за «широкомасштабную кампанию кибершпионажа» с использованием компании SolarWinds.

В Кремле ранее подчёркивали, что Москва не причастна к кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.

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