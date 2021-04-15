NBC: регулятор в США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson

Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) в США отложил решение по использованию вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Как сообщает NBC News, большинство экспертов на данный момент не имеют достаточно информации, чтобы принять решение о применении вакцины этой компании.

Отмечается, что вакцинация этим препаратом в США приостановлена.

Ранее стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

Также компания Johnson & Johnson объявила о решении отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе.