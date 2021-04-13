Johnson & Johnson откладывает вакцинацию своим препаратом в Европе

Компания Johnson & Johnson приняла решение отложить применение своей вакцины от коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.

«Мы изучаем эти случаи (опасных последствий после вакцинации. — RT) с европейскими властями в сфере медицины. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе», — говорится в сообщении на сайте компании.

Бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.