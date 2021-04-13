В США рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом Johnson & Johnson
- Reuters
Об этом сообщается на странице FDA в Twitter.
«Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», — говорится в заявлении.
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