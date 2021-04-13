В США рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом Johnson & Johnson

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.
В США рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом Johnson & Johnson
  • Reuters

Об этом сообщается на странице FDA в Twitter.

«Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что к 19 апреля 90% взрослого населения страны получат право на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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