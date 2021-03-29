Байден пообещал право на вакцинацию 90% взрослых в США к 19 апреля

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден пообещал, что к 19 апреля 90% взрослого населения страны получат право на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Байден пообещал право на вакцинацию 90% взрослых в США к 19 апреля
  • Reuters

Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«По крайней мере 90% взрослых американцев будут иметь право вакцинироватьcя с 19 апреля, это через три недели», — сказал Байден.

Ещё 10% населения получит такое право к 1 мая, добавил американский лидер.

Кроме того, Байден пообещал, что 90% жителей к 19 апреля будут жить в радиусе не более 5 миль (около 8 км) от ближайшего пункта вакцинации.

Ранее Байден заявил, что Соединённые Штаты к концу мая распределят 600 млн доз вакцин от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить