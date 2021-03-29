Байден пообещал право на вакцинацию 90% взрослых в США к 19 апреля

Президент США Джо Байден пообещал, что к 19 апреля 90% взрослого населения страны получат право на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«По крайней мере 90% взрослых американцев будут иметь право вакцинироватьcя с 19 апреля, это через три недели», — сказал Байден.

Ещё 10% населения получит такое право к 1 мая, добавил американский лидер.

Кроме того, Байден пообещал, что 90% жителей к 19 апреля будут жить в радиусе не более 5 миль (около 8 км) от ближайшего пункта вакцинации.

Ранее Байден заявил, что Соединённые Штаты к концу мая распределят 600 млн доз вакцин от коронавируса.