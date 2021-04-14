В Финляндии заявили о готовности принять встречу Путина и Байдена
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«Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать её была представлена обеим сторонам», — цитирует заявление ТАСС.
Там уточнили, что данное предложение было сделано финляндской стороной до телефонного разговора Путина и Ниинистё.
Ранее в МИД Австрии выразили готовность предоставить площадку для переговоров Путина и Байдена.
13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что возможность этой встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.