В Финляндии заявили о готовности принять встречу Путина и Байдена

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Финляндия готова принять саммит с участием президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, заявили в канцелярии главы государства Саули Ниинистё.
В Финляндии заявили о готовности принять встречу Путина и Байдена
  • © РИА Новости / Reuters

«Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать её была представлена обеим сторонам», — цитирует заявление ТАСС.

Там уточнили, что данное предложение было сделано финляндской стороной до телефонного разговора Путина и Ниинистё.

Ранее в МИД Австрии выразили готовность предоставить площадку для переговоров Путина и Байдена.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что возможность этой встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

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