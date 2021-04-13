В МИД Австрии прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена

В МИД Австрии прокомментировали возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы видели сообщения СМИ», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что, «если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения».

В МИД заявили, что «решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран».

«Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы.