В МИД Австрии прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена

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В МИД Австрии прокомментировали возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В МИД Австрии прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена
  • Reuters

«Мы видели сообщения СМИ», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве отметили, что, «если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения».

В МИД заявили, что «решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран».

«Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы. 

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