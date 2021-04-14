Иран объявил о решении начать обогащение урана до 60%

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Иран будет обогащать уран до 60% в мирных целях на атомном объекте в Натанзе под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил иранский президент Хасан Рухани.
Иран объявил о решении начать обогащение урана до 60%
  • Reuters

«Ввод в эксплуатацию (центрифуг. — RT) IR-6 и обогащение (урана. — RT) до 60% являются ответом на сложившуюся ситуацию. Если Израиль организовывает заговор в отношении нашего народа, то мы отвечаем», — цитирует его ТАСС.

Рухани подчеркнул, что обогащение будет проходить в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.

Ранее во Франции прокомментировали намерения Ирана по обогащению урана до 60%.

11 апреля на ядерном объекте в Иране произошла нештатная ситуация в системе распределения энергии. Инцидент не привёл к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды.

Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент в Натанзе попыткой «ядерного терроризма» и диверсией, а в МИД страны заявили о причастности Израиля к атаке на иранский ядерный объект.

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