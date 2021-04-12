Нетаньяху назвал Иран самой опасной угрозой на Ближнем Востоке

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров в Иерусалиме с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что Иран представляет самую серьёзную угрозу на Ближнем Востоке.
Нетаньяху назвал Иран самой опасной угрозой на Ближнем Востоке
  • Reuters

«На Ближнем Востоке нет более серьёзной, более опасной и более неотложной угрозы, чем Иран... Израиль продолжит защищать себя от иранской агрессии и терроризма», — цитирует его ТАСС.

По мнению Нетаньяху, «Иран не отказался от своего стремления обладать ядерным оружием», не прекратил разработку ракет и продолжает «открыто призывать к уничтожению Израиля».

Ранее в МИД Ирана заявили о причастности Израиля к атаке на ядерный объект в Натанзе.

В конце 2020 года лидер Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в намерении спровоцировать войну на Ближнем Востоке с помощью убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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