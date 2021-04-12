NYT: Израиль причастен к саботажу на ядерном объекте Ирана
В публикации сообщается, что «отключение электроэнергии, по всей видимости, было вызвано умышленно спланированным взрывом».
Отмечается, что речь идет о «секретной израильской операции». По словам источников, из-за взрыва «был нанесён сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран».
Ранее сообщалось, что официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, где произошла авария.
Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является попыткой «ядерного терроризма» и диверсией.