NYT: Израиль причастен к саботажу на ядерном объекте Ирана

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанзе произошла в результате взрыва, организованного Израилем.

В публикации сообщается, что «отключение электроэнергии, по всей видимости, было вызвано умышленно спланированным взрывом». Отмечается, что речь идет о «секретной израильской операции». По словам источников, из-за взрыва «был нанесён сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран». Ранее сообщалось, что официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, где произошла авария. Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является попыткой «ядерного терроризма» и диверсией.