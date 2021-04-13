Во Франции прокомментировали намерение Ирана по обогащению урана

Короткая ссылка
Во Франции прокомментировали намерение Ирана по обогащению урана до 60%.
Во Франции прокомментировали намерение Ирана по обогащению урана
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, в администрации французского лидера Эммануэля Макрона заявили, что «речь идёт о серьёзных намерениях, которые мы осуждаем и которые требуют скоординированного ответа со стороны Франции, Германии, Великобритании, США, России и Китая».

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что заседание по ядерной сделке в Вене переносится с 14 на 15 апреля.

Также он заявил, что Тегеран со среды намерен приступить к обогащению урана до 60%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить