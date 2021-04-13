Во Франции прокомментировали намерение Ирана по обогащению урана до 60%.

Как сообщает ТАСС, в администрации французского лидера Эммануэля Макрона заявили, что «речь идёт о серьёзных намерениях, которые мы осуждаем и которые требуют скоординированного ответа со стороны Франции, Германии, Великобритании, США, России и Китая».

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что заседание по ядерной сделке в Вене переносится с 14 на 15 апреля.

Также он заявил, что Тегеран со среды намерен приступить к обогащению урана до 60%.