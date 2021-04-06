В Иране объявили о начале испытаний новейшей центрифуги 

Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что организация приступила к испытаниям новейшей центрифуги IR-9.

Об этом информирует агентство ISNA.

«Прогресс есть в сфере обогащения урана, а именно — начало механического тестирования центрифуги IR-9 с (мощностью обогащения) 50 SWU (ЕРР — единица работы по разделению изотопов». — RT), — заявил он.

Как уточняет РИА Новости, мощность IR-9 в 50 раз выше основной центрифуги IR-1.

Ранее в МИД России заявили, что Москва озабочена сообщениями о том, что иранская сторона начала обогащение урана на усовершенствованных центрифугах на объекте в иранском Натанзе.