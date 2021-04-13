Боррель провёл переговоры с Блинкеном

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили во внешнеполитической службе ЕС.
Боррель провёл переговоры с Блинкеном
  • Reuters

«Высокий представитель / вице-президент Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события на Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося наращивания российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму», — говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Путин провели телефонные переговорыВ Кремле проинформировали о деталях беседы.

В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», с целью обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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