Российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с президентом Финляндии. Об этом сообщается на сайте финского президента.

Отмечается, что президенты «обсудили напряжённую ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины».

«Ниинистё выразил серьёзную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и указал на необходимость диалога и действий по снижению напряжённости», — говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Путин провели телефонные переговоры. В Кремле проинформировали о деталях беседы.

В Кремле отметили, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», с целью обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.