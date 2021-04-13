Путин провёл переговоры с президентом Финляндии

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Российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с президентом Финляндии. Об этом сообщается на сайте финского президента.
Путин провёл переговоры с президентом Финляндии
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Отмечается, что президенты «обсудили напряжённую ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины».

«Ниинистё выразил серьёзную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и указал на необходимость диалога и действий по снижению напряжённости», — говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Путин провели телефонные переговорыВ Кремле проинформировали о деталях беседы.

В Кремле отметили, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», с целью обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

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