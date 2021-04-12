Рогозин заявил о потерянных из-за санкций США контрактах

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«Роскосмос» потерял несколько потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за введённых Соединёнными Штатами санкций, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил о потерянных из-за санкций США контрактах
  • РИА Новости

«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», — цитирует его ТАСС.

Рогозин подчеркнул, что «Роскосмос» по-прежнему предлагает привлекательные цены для заказчика на услуги по пуску и разработке космических аппаратов.

«Но незаконные санкции США вынуждают инозаказчиков либо отказываться от услуг России, либо искать с ней иные варианты решения своих вопросов», — отметил он.

По словам главы «Роскосмоса», в ходе переговоров на Байконуре 9 апреля он обратился к руководству NASA с просьбой проанализировать ситуацию с санкциями с точки зрения последствий для сотрудничества.

В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.

В перечень в том числе попали Минобороны России, Служба внешней разведки, «Ростех», а также компании космической отрасли.

Рогозин написал министру торговли США письмо, в котором объяснил ошибочность санкций против предприятий российской космической отрасли, и призвал их отменить и считать «недоразумением».

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