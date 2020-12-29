Рогозин написал письмо министру торговли США о санкциях
- РИА Новости
Он рассказал, что обратился к главе NASA, однако тот ограничен «в этот политический момент» в своих возможностях.
«На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чьё ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги ещё раз разберутся с этим вопросом», — цитирует РИА Новости Рогозина.
Он назвал санкции «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами».
Рогозин усомнился, что санкции негативно повлияют на производство в России.
«Мы полностью комплектуемся и в ракетостроении, и в создании нашего корабля исключительно из российских комплектующих», — добавил он.
Ранее Рогозин призвал США отменить санкции против предприятий госкорпорации и считать их «недоразумением».
В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.
В перечень попали в том числе Минобороны России, Служба внешней разведки, «Ростех», а также компании космической отрасли.