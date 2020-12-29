Рогозин написал письмо министру торговли США о санкциях

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что написал министру торговли США письмо, в котором объяснил ошибочность санкций, введённых против предприятий российской космической отрасли.
Рогозин написал письмо министру торговли США о санкциях
  • РИА Новости

Он рассказал, что обратился к главе NASA, однако тот ограничен «в этот политический момент» в своих возможностях.

«На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чьё ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги ещё раз разберутся с этим вопросом», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Он назвал санкции «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами».

Рогозин усомнился, что санкции негативно повлияют на производство в России.

«Мы полностью комплектуемся и в ракетостроении, и в создании нашего корабля исключительно из российских комплектующих», — добавил он.

Ранее Рогозин призвал США отменить санкции против предприятий госкорпорации и считать их «недоразумением». 

В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.

В перечень попали в том числе Минобороны России, Служба внешней разведки, «Ростех», а также компании космической отрасли.

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