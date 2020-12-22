Рогозин потребовал от США отменить санкции ради сохранения общего дела

Глава «Роскосмоса», спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе Дмитрий Рогозин потребовал от правительства США отменить санкции против предприятий госкорпорации и считать их «недоразумением». Он также напомнил, что американской стороне вновь придётся обращаться к России, если с доставкой астронавтов на МКС возникнут неполадки.

«Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это «недоразумение», — сказал Рогозин РИА Новости.

Он напомнил, что попавший в санкционный список самарский РКЦ «Прогресс» производит ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» «вот уж 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС».

Рогозин связал такой шаг со стороны США с тем, что с 2020 года астронавтов стали доставлять на МКС в том числе с помощью американских кораблей Crew Dragon компании SpaceX.

«Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвётся и придётся вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — сказал Рогозин.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.