Рогозин: «Роскосмос» де-факто давно уже под санкциями
- РИА Новости
«Как это отразится на наших предприятиях, ну скажу так: мы... формально «Роскосмос» не под санкциями, но де-факто давно уже», — сказал он.
Рогозин подчеркнул, что космическое сотрудничество — это квинтэссенция политики, «там всё отражается».
«Это демонстрация технологий, это гонка», — добавил он.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что написал министру торговли США письмо, в котором объяснил ошибочность санкций, введённых против предприятий российской космической отрасли.
Он также призвал США отменить санкции против предприятий госкорпорации и считать их «недоразумением».
В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.
В перечень в том числе попали Минобороны России, Служба внешней разведки, «Ростех», а также компании космической отрасли.