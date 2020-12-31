Рогозин: «Роскосмос» де-факто давно уже под санкциями

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«Роскосмос» формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин: «Роскосмос» де-факто давно уже под санкциями
  • РИА Новости

«Как это отразится на наших предприятиях, ну скажу так: мы... формально «Роскосмос» не под санкциями, но де-факто давно уже», — сказал он.

Рогозин подчеркнул, что космическое сотрудничество — это квинтэссенция политики, «там всё отражается».

«Это демонстрация технологий, это гонка», — добавил он.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что написал министру торговли США письмо, в котором объяснил ошибочность санкций, введённых против предприятий российской космической отрасли.

Он также призвал США отменить санкции против предприятий госкорпорации и считать их «недоразумением». 

В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых американские власти намерены ввести ограничения на экспорт.

В перечень в том числе попали Минобороны России, Служба внешней разведки, «Ростех», а также компании космической отрасли.

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