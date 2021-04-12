В Южной Корее заявили о наблюдении с США за военной активностью КНДР

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Южная Корея и США проводят совместное наблюдение за военной активностью КНДР в сфере разработки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и готовы к любому развитию событий, заявил представитель южнокорейского Комитета начальников штабов полковник Ким Юн Нак.
В Южной Корее заявили о наблюдении с США за военной активностью КНДР
  • Reuters
  • © KCNA

«Южнокорейские и американские разведывательные службы совместно следят за военной активностью Севера и готовы к любому развитию событий», — приводит его слова в ходе брифинга ТАСС.

Как передавало агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники, разведка США и Южной Кореи полагает, что КНДР завершила строительство подводной лодки водоизмещением 3 тыс. тонн и во время её демонстрации может провести испытания баллистической ракеты, такой как «Пуккыксон-3» («Полярная звезда — 3»).

26 марта власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.

В Республике Корея, в свою очередь, сообщили, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Как уточнил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль, последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Американский лидер Джо Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости со стороны КНДР.

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