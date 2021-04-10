Госсекретарь США провёл переговоры с главой МИД Великобритании

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой британского МИД Домиником Раабом. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Госсекретарь и глава МИД обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость прекращения наращивания российской «военной силы и подстрекательской риторики».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от Соединённых Штатов эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводит Киев.

Также Рябков призвал Вашингтон «более ответственно подходить» к вопросу Украины и «не заниматься нагнетанием напряжённости».

Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, сложная обстановка в Донбассе складывается в том числе по причине воинственного настроя Киева, который живёт иллюзией силового решения конфликта на юго-востоке страны.

Она напомнила, что в СМИ Украины нагнетается «истерия о мифической российской угрозе».

7 апреля глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, количество техники, которая сконцентрирована вдоль линии с украинской стороны, говорит о том, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.