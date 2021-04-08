Пентагон не подтвердил сообщения об отправке кораблей в Чёрное море

В Пентагоне не подтвердили, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море, как об этом ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться (по данному вопросу. — RT)», — сказали ТАСС в пресс-службе Европейского командования ВС США в ответ на просьбу подтвердить и прокомментировать сообщение СМИ.

8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

В материале уточнялось, что развёртывание кораблей в этом регионе стало бы «особым сигналом для Москвы», за которой США «внимательно следят».

Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

В Москве добавили, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», для обеспечения безопасности государства.

Также в Кремле отмечали, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.