Франция анонсировала введение экономических санкций против Мьянмы со стороны ЕС
- Reuters
Об этом он сказал, выступая в Национальном собрании Франции.
По его словам, ситуация в стране постоянно ухудшается, в частности в ходе «последнего уикенда погибли два десятка манифестантов».
«Это жестокие репрессии, осуществляемые в редких по размаху масштабах», — цитирует его ТАСС.
Как отметил глава МИД Франции, в связи с подобной ситуацией ЕС нельзя ограничиваться одними лишь заявлениями.
«Европейский союз по инициативе Франции принимает меры в отношении 11 основных организаторов военного переворота, включая главу хунты. К прежним мерам теперь по инициативе Франции прибавляются и экономические санкции, принимаемые на уровне ЕС, так как одиночные санкции принимать нет смысла. Они направлены против экономических интересов мьянманских военных», — сообщил министр.
1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.
США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Мьянмы.