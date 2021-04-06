Франция анонсировала введение экономических санкций против Мьянмы со стороны ЕС

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз в ближайшее время введёт экономические санкции против военных Мьянмы.

Об этом он сказал, выступая в Национальном собрании Франции.

По его словам, ситуация в стране постоянно ухудшается, в частности в ходе «последнего уикенда погибли два десятка манифестантов».

«Это жестокие репрессии, осуществляемые в редких по размаху масштабах», — цитирует его ТАСС.

Как отметил глава МИД Франции, в связи с подобной ситуацией ЕС нельзя ограничиваться одними лишь заявлениями.

«Европейский союз по инициативе Франции принимает меры в отношении 11 основных организаторов военного переворота, включая главу хунты. К прежним мерам теперь по инициативе Франции прибавляются и экономические санкции, принимаемые на уровне ЕС, так как одиночные санкции принимать нет смысла. Они направлены против экономических интересов мьянманских военных», — сообщил министр.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Мьянмы.