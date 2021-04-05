В Госдепе заявили, что попросили Россию дать объяснения по ситуации на границе с Украиной

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Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон попросил Москву объяснить ситуацию у украинской границы.
В Госдепе заявили, что попросили Россию дать объяснения по ситуации на границе с Украиной
  • Reuters

«Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями... Однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнёрам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — цитирует РИА Новости Прайса.

Он отметил, что США расценивают действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину, отметив при этом, что страна всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

Песков добавил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности» страны.

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