В МИД России оценили действия НАТО в связи с конфликтом на Украине

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Роль НАТО в украинском урегулировании деструктивна, а помощь альянса воинствующим кругам в Киеве противоречит выполнению Минских соглашений, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
В МИД России оценили действия НАТО в связи с конфликтом на Украине
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«Страны НАТО не скрывали, что они хотели бы обсуждать конфликт на Украине… Добавленной стоимости это абсолютно не имеет с учётом того, что у НАТО нет никакой роли (в урегулировании. — RT), а то, что они делают, — это абсолютно деструктивно», — цитирует РИА Новости Грушко.

По его словам, «помощь, которая оказывается НАТО наиболее воинствующим кругам в Киеве, противоречит задаче поиска политического урегулирования и выполнению Минских соглашений».

Замглавы МИД также добавил, что действия НАТО «поощряют киевские власти к тому, чтобы продолжать саботировать минский комплекс мер».

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак обсудил по телефону с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем ситуацию в Донбассе.

К тому же глава делегации Киева Леонид Кравчук сообщил, что Украина ведёт консультации о привлечении США к трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

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