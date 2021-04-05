Нетаньяху прибыл к зданию суда Иерусалима на слушание по своему делу

Короткая ссылка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл к зданию окружного суда Иерусалима на слушание в рамках начатого в его отношении судебного процесса, сообщает The Jerusalem Post.
Нетаньяху прибыл к зданию суда Иерусалима на слушание по своему делу
  • © Reuters

У здания суда проходят митинги как сторонников, так и противников Нетаньяху.

Судебные заседания будут проходить каждый понедельник, вторник и среду.

В мае 2020 года состоялось первое заседание по делу Нетаньяху, которому  Генпрокуратура Израиля намерена предъявить обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Сам Нетаньяху назвал предвзятым расследование против него по нескольким уголовным делам.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить