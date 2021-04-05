Нетаньяху прибыл к зданию суда Иерусалима на слушание по своему делу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл к зданию окружного суда Иерусалима на слушание в рамках начатого в его отношении судебного процесса, сообщает The Jerusalem Post.

У здания суда проходят митинги как сторонников, так и противников Нетаньяху.

Судебные заседания будут проходить каждый понедельник, вторник и среду.

В мае 2020 года состоялось первое заседание по делу Нетаньяху, которому Генпрокуратура Израиля намерена предъявить обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Сам Нетаньяху назвал предвзятым расследование против него по нескольким уголовным делам.

Подробнее — в материале RT.