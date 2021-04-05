Нетаньяху прибыл к зданию суда Иерусалима на слушание по своему делу
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У здания суда проходят митинги как сторонников, так и противников Нетаньяху.
Судебные заседания будут проходить каждый понедельник, вторник и среду.
В мае 2020 года состоялось первое заседание по делу Нетаньяху, которому Генпрокуратура Израиля намерена предъявить обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
Сам Нетаньяху назвал предвзятым расследование против него по нескольким уголовным делам.
Подробнее — в материале RT.