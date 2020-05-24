Нетаньяху прибыл к зданию суда в Иерусалиме
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе заседания будет объявлено о порядке ведения слушаний, а адвокатам будет предоставлено право ознакомиться с содержанием дела.
В рамках судебного процесса по делу Нетаньяху планируется заслушать около 300 свидетелей обвинения.
Первое заседание по Нетаньяху должно было состояться 17 марта, однако было перенесено из-за распространения коронавируса в Израиле.
В ноябре в Генпрокуратуре Израиля сообщали о намерении предъявить Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
Подробнее — в материале RT.