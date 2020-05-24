Нетаньяху прибыл к зданию суда в Иерусалиме

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл к зданию Иерусалимского окружного суда, где запланировано первое заседание в рамках начатого в его отношении судебного процесса.
Нетаньяху прибыл к зданию суда в Иерусалиме
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания будет объявлено о порядке ведения слушаний, а адвокатам будет предоставлено право ознакомиться с содержанием дела.

В рамках судебного процесса по делу Нетаньяху планируется заслушать около 300 свидетелей обвинения.

Первое заседание по Нетаньяху должно было состояться 17 марта, однако было перенесено из-за распространения коронавируса в Израиле.

В ноябре в Генпрокуратуре Израиля сообщали о намерении предъявить Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Подробнее — в материале RT.

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