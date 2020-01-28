Нетаньяху отозвал свой запрос на получение парламентского иммунитета

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отозвать свой запрос на получение парламентской неприкосновенности на фоне предъявленных ему обвинений по трём уголовным делам.
Нетаньяху отозвал свой запрос на получение парламентского иммунитета
  • Reuters

«Несколько минут назад я сообщил спикеру кнессета о том, что я отозвал запрос о предоставлении иммунитета... Я не позволю своим политическим оппонентам использовать этот вопрос, чтобы вмешиваться в исторический процесс, который я веду», — написал он в своём Facebook.

1 января Нетаньяху подал прошение о получении парламентской неприкосновенности за несколько часов до истечения месяца, отпущенного для подачи указанной просьбы.

В Генпрокуратуре Израиля сообщали о намерении предъявить Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Подробнее — в материале RT.

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