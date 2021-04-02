Эксперт прокомментировал разговор Байдена и Зеленского

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT оценил итоги состоявшегося телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В частности, он прокомментировал сообщение Белого дома о том, что «Байден подтвердил непоколебимую поддержку США украинской независимости и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».

«Я думаю, не стоило ожидать какой-то другой точки зрения со стороны Байдена. Он сразу сказал о своей позиции по Украине. Он сказал, что очень хорошо знает украинский народ и знает, как работает система власти на Украине», — сказал Судаков.

Он отметил, что заявление американского президента является выражением негативной риторики по отношению к России.

«Это означает, что Байден не в коей мере не хочет продвинуться в налаживании отношений с Россией... Наглядная демонстрация тех позиций, что существуют на сегодняшний день — это как раз и есть реальное лицо американских демократов... Сегодняшнее заявление — это заявление не посланника мира, а настоящего ястреба, который будет думать, каким образом снова разжечь ситуацию в Донбассе и как ввести новые пакетные санкции», — заключил эксперт.

Ранее Белый дом сообщил, что президенты США и Украины провели телефонный разговор.

В Кремле подчёркивали, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.