Генконсульство проверяет данные об участии россиян в стрельбе в Стамбуле

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Генконсульство проверяет информацию о возможном участии россиян в стрельбе в турецком городе Стамбуле. Об этом сообщили в российской дипмиссии.
Генконсульство проверяет данные об участии россиян в стрельбе в Стамбуле
  • Reuters

«Генконсульству известно о случившемся. Проверяется информация о причастности российских граждан к происшествию», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации источника агентства в полиции, в результате стрельбы погибли два человека, один из которых — гражданин России чеченского происхождения.

В январе сообщалось, что вооружённый ножом мужчина напал на троих россиян в Стамбуле, в результате чего они получили ранения.

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