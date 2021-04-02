Генконсульство проверяет данные об участии россиян в стрельбе в Стамбуле
- Reuters
«Генконсульству известно о случившемся. Проверяется информация о причастности российских граждан к происшествию», — приводит РИА Новости сообщение.
По информации источника агентства в полиции, в результате стрельбы погибли два человека, один из которых — гражданин России чеченского происхождения.
В январе сообщалось, что вооружённый ножом мужчина напал на троих россиян в Стамбуле, в результате чего они получили ранения.