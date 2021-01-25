Генконсульство сообщило детали нападения на россиян в Стамбуле

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В Генеральном консульстве России сообщили подробности нападения мужчины с ножом на трёх российских граждан в Стамбуле.
Генконсульство сообщило детали нападения на россиян в Стамбуле
  • ©Depo Photos/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Около 20:00 мск 24 января на одной из улиц стамбульского района Бешикташ произошло нападение на троих российских туристов с применением холодного оружия», — цитирует сообщение РИА Новости.

Подозреваемый гражданин Турции, предположительно, нанёс россиянам ножевые ранения из-за возникшего бытового конфликта.

Двое пострадавших находятся в больнице с повреждениями различной степени тяжести. При этом состояние третьего пациента опасений не вызывает.

Дипломаты попросили правоохранительные органы предоставить подробную информацию о случившемся.

«По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных», — заявили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что Генконсульство в Стамбуле выясняет обстоятельства нападения на россиян.

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