Генконсульство сообщило детали нападения на россиян в Стамбуле
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«Около 20:00 мск 24 января на одной из улиц стамбульского района Бешикташ произошло нападение на троих российских туристов с применением холодного оружия», — цитирует сообщение РИА Новости.
Подозреваемый гражданин Турции, предположительно, нанёс россиянам ножевые ранения из-за возникшего бытового конфликта.
Двое пострадавших находятся в больнице с повреждениями различной степени тяжести. При этом состояние третьего пациента опасений не вызывает.
Дипломаты попросили правоохранительные органы предоставить подробную информацию о случившемся.
«По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных», — заявили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что Генконсульство в Стамбуле выясняет обстоятельства нападения на россиян.