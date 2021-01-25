Генконсульство в Стамбуле выясняет обстоятельства нападения на россиян

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Генконсульство России в Стамбуле предпринимает усилия по выяснению обстоятельств нападения мужчины с ножом на трёх россиян.
Генконсульство в Стамбуле выясняет обстоятельства нападения на россиян
  • AFP

«В настоящее время генконсульство России в Стамбуле предпринимает необходимые усилия по выяснению обстоятельств нападения неизвестного лица с ножом на троих граждан, предположительно, России, произошедшего вчера вечером на одной из улиц в стамбульском районе Бешикташ, и состояния здоровья пострадавших, экстренно госпитализированных в местные лечебные учреждения», — приводит РИА Новости сообщение представителя дипломатической миссии.

Ранее стало известно, что вооружённый ножом мужчина напал на троих россиян в Стамбуле, в результате чего они получили ранения.

Пострадавшие госпитализированы.

Подозреваемый задержан.

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