РИА Новости: мужчина с ножом напал на троих россиян в Стамбуле

Вооружённый ножом мужчина напал на троих россиян в Стамбуле, они получили ранения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой полиции.

Отмечается, что угрозы для их жизни нет.

«Инцидент произошёл накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трёх. — RT) граждан России... Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», — заявил источник.

Отмечается, что идёт операция по поиску предполагаемого преступника.