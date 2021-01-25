РИА Новости: мужчина с ножом напал на троих россиян в Стамбуле
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой полиции.
Отмечается, что угрозы для их жизни нет.
«Инцидент произошёл накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трёх. — RT) граждан России... Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», — заявил источник.
Отмечается, что идёт операция по поиску предполагаемого преступника.