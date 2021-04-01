Британия ввела санкции против компании Мьянмы
- Reuters
«Министр иностранных дел Доминик Рааб объявил о новых санкциях против режима Мьянмы: санкции распространяются на конгломерат Myanmar Economic Corporation, связанный с военными. Санкции вступают в действие незамедлительно», — говорится в заявлении британского МИД.
В Лондоне заявили, что указанная компания оказывала финансовую поддержку военным, причастным к нарушению прав человека в Мьянме.
1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.
США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Мьянмы.