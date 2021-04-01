Британия ввела санкции против компании Мьянмы

Великобритания включила в санкционный список компанию Myanmar Economic Corporation (MEC), связанную, по мнению Лондона, с военным руководством Мьянмы.

«Министр иностранных дел Доминик Рааб объявил о новых санкциях против режима Мьянмы: санкции распространяются на конгломерат Myanmar Economic Corporation, связанный с военными. Санкции вступают в действие незамедлительно», — говорится в заявлении британского МИД.

В Лондоне заявили, что указанная компания оказывала финансовую поддержку военным, причастным к нарушению прав человека в Мьянме.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Мьянмы.