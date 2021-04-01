В ЕП заявили о возможности России «отключиться» от интернета без серьёзных последствий

Евродепутат от Нидерландов Барт Гротхёйс заявил, что Россия может «отключиться» от интернета без серьёзных последствий для её экономики и общества. С текстом выступления ознакомился RT.

«Россия уже два года проверяет, может ли она отключиться от интернета без серьёзных последствий для своей экономики или общества. Что ж, она может. Кроме того, Россия обзавелась крайне продвинутыми военными средствами для возможного нарушения работы оптоволоконных интернет-кабелей, которые связывают наш континент с другими и служат опорой для нашей цифровой экономики», — сказал Гротхёйс.

В связи с этим евродепутат потребовал разработать стратегию по обработке данных, которая обеспечивала бы также безопасность информационных потоков.

По его словам, необходимо защищать процесс передачи данных как под водой, так и на поверхности европейского континента.

Гротхёйс также считает, что военно-морские силы ЕС в случае любых недружественных операций должны оказывать активное противодействие.

В прошлом году в сенате США заявили, что Россия и Китай якобы представляют «угрозу» для подводных кабелей, обеспечивающих телефонную и интернет-связь. В частности, утверждалось, что российский подводный флот может повредить коммуникации.