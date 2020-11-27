В сенате США назвали Россию и Китай «угрозой» для подводных кабелей

В комитете сената США по иностранным делам заявили об «угрозах» со стороны России и Китая в отношении подводных кабелей, обеспечивающих телефонную и интернет-связь. Об этом говорится в докладе комитета, который посвящён трансатлантическому сотрудничеству Соединённых Штатов и Европы, связанном с Китаем. С документом ознакомился RT.

Среди прочего в докладе сенатского комитета выражается обеспокоенность деятельностью Пекина в секторе подводных коммуникационных кабелей. Как отмечается в докладе, китайские компании уже становятся сильным конкурентом на этом рынке. Их доминирующее положение, полагают конгрессмены, может привести к зависимости от глубоководных кабелей, произведённых в КНР, и, как следствие, «серьёзной угрозе безопасности данных».

Американские специалисты даже предполагают, что в долгосрочной перспективе Пекин сможет использовать эти кабели для создания систем слежения за подводными лодками и другими объектами.

В докладе поясняется, что подводные кабели — это основа китайской стратегии «Цифровой Шёлковый путь», нацеленной на проведение глобальных цифровых преобразований при ведущей роли Пекина.

«Предполагается, что эта стратегия поможет КНР стать мировым лидером в сфере информационных и коммуникационных технологий за счёт строительства цифровой инфраструктуры за рубежом, инвестиций в эту отрасль и создания всё большей зависимости от китайских технологических компаний», — отмечается в документе.

По словам его авторов, США и Европа традиционно уделяли заметно больше внимания России в вопросах, связанных с безопасностью морских кабелей. В частности, опасения были связаны с тем, что российский подводный флот может повредить коммуникации.

«На протяжении холодной войны и даже в последние годы Соединённые Штаты и Европа помнили об опасности того, что внушительный подводный флот России может подключиться к этим кабелям или же стремится обнаружить уязвимые и труднодоступные участки кабеля, с тем чтобы разорвать их в случае конфликта», — говорится в докладе.

Авторы подчёркивают, что Москва до сих пор представляет «серьёзную угрозу». При этом они ссылаются на статью американской газеты The New York Times, опубликованную в 2015 году. В ней сообщалось о случаях обнаружения российских разведывательных кораблей, оборудованных глубоководными аппаратами, неподалёку от известной кабельной трассы у восточного побережья США.

Россия якобы годами проводила подобную разведку, утверждают американские специалисты. На этом примере авторы поясняют, что Западу не стоит повторять аналогичную ошибку и недооценивать «угрозу», исходящую от Китая.

Комментируя ту самую публикацию NYT, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в октябре 2015-го лаконично отметила: «Одним словом, осень».